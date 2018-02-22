В США приготовили самую большую пиццу

Самую большую пиццу в мире для доставки приготовили в одном из ресторанов Мичигана в США. Её длина составила около двух метров, а вес — свыше 45 килограмм. В ролике видно, с каким трудом сотрудники ресторана достают пиццу из печи на огромном противне.

Заказчиком блюда-рекордсмена стали работники местного пожарного отделения, которые решили сделать себе подарок на 14 февраля. Отмечается, что купить такую пиццу может любой желающий. Она есть в меню ресторана Mallie’s в Саутгейте и стоит 300 долларов.