Представлен концепт летающих зарядных станций для электромобилей

Интерес к электромобилям растет во всем мире. Автомобильные бренды по всему миру выпускают электромобили и влияют не только на глобальную экономику, но и на политику. По всей Америке строятся общественные электростанции для зарядки электромобилей.

Тем не менее пользователи все еще обеспокоены тем, что их автомобиль может остановиться во время поездки из-за разрядки батарей. Еще одна проблема заключается в нехватке станций для зарядки электромобилей. Чтобы решить эти проблемы, дизайнер Инье Бак разработал концепт системы беспилотных дронов для зарядки под названием VOLT.

VOLT / ©behance.net Дрон имеет посадочные ноги под пропеллерами, которые служат для того, чтобы уменьшить нагрузку при посадке. Для обнаружения препятствий и транспортных средств пользователей дрон оснащен несколькими камерами. Аккумулятор для зарядки электромобилей расположен внутри корпуса.

Услуги системы VOLT распространяются через специальное приложение. Пользователи приложения смогут видеть ближайшие зарядные станции VOLT и вызывать их. Информации, полученной от пользователя хватит на то, чтобы VOLT определил, где находится пользователь и какой автомобиль нуждается в зарядке. Оплата услуг системы VOLT происходит через приложение.

VOLT / ©behance.net Зарядный пистолет VOLT скрыт внутри корпуса под верхней крышкой. Когда дрон прибывает в назначенное место, пользователи могут вытащить зарядный пистолет и зарядить электромобиль.

Также в VOLT установлена задняя камера для обнаружения препятствий до и во время полета. Имеется и вентиляционное отверстие, способствующее охлаждению дрона, так как при зарядке VOLT значительно нагревается.