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Представлен концепт летающих зарядных станций для электромобилей
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Представлен концепт летающих зарядных станций для электромобилей 

Naked-Science.ru 22 февраля 2018
Фото: Naked-Science.ru
Интерес к электромобилям растет во всем мире. Автомобильные бренды по всему миру выпускают электромобили и влияют не только на глобальную экономику, но и на политику. По всей Америке строятся общественные электростанции для зарядки электромобилей.
Тем не менее пользователи все еще обеспокоены тем, что их автомобиль может остановиться во время поездки из-за разрядки батарей. Еще одна проблема заключается в нехватке станций для зарядки электромобилей. Чтобы решить эти проблемы, дизайнер Инье Бак разработал концепт системы беспилотных дронов для зарядки под названием VOLT.
VOLT / ©behance.net  Дрон имеет посадочные ноги под пропеллерами, которые служат для того, чтобы уменьшить нагрузку при посадке. Для обнаружения препятствий и транспортных средств пользователей дрон оснащен несколькими камерами. Аккумулятор для зарядки электромобилей расположен внутри корпуса.
Услуги системы VOLT распространяются через специальное приложение. Пользователи приложения смогут видеть ближайшие зарядные станции VOLT и вызывать их. Информации, полученной от пользователя хватит на то, чтобы VOLT определил, где находится пользователь и какой автомобиль нуждается в зарядке. Оплата услуг системы VOLT происходит через приложение.
VOLT / ©behance.net  Зарядный пистолет VOLT скрыт внутри корпуса под верхней крышкой. Когда дрон прибывает в назначенное место, пользователи могут вытащить зарядный пистолет и зарядить электромобиль.
Также в VOLT установлена задняя камера для обнаружения препятствий до и во время полета. Имеется и вентиляционное отверстие, способствующее охлаждению дрона, так как при зарядке VOLT значительно нагревается.
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