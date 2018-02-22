Вместо сумок: дизайнеры выпустили «людские головы»

В рамках очередного показа на неделе моды, которые уже сейчас нам диктуют, что мы будем носить ближайшей осенью, ярко о себе заявил всемирно известный бренд Gucci. Дизайнеры марки не поленились сделать для каждой модели, вышедшей на подиум, аксессуары в виде ужасающей копии их голов. Гости показа, попавшие за кулисы, говорили, что головы и впрямь слишком похожи на оригиналы.

Пикантность случившемуся придает тот факт, что обычно тенденции не рождаются из ниоткуда. У них всегда есть какие-то предпосылки. Например, в этом сезоне было много коллекций, в которых наряды напоминают одежду правоверных мусульманок. Это, конечно, дань большому количеству беженцев, которые сейчас проживают в Европе.

В связи с этим даже представить страшно, какие тенденции в обществе уловили дизайнеры, предложившие нам таскать по улице «трофеи», которые выглядят как кровавый привет Средневековью с его отрубленными головами.

А вы бы хотели носить копию своей головы в руках?