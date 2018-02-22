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Land Rover сделал сверхзащищенный смартфон за 45 тысяч рублей
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Land Rover сделал сверхзащищенный смартфон за 45 тысяч рублей 

Motor.ru 22 февраля 2018
Фото: Motor.ru
Группа Jaguar Land Rover представила сверхзащищенный смартфон под названием Explore. Его премьера пройдет в начале марта на выставке мобильной индустрии Mobile World Congress в Барселоне.
Смартфон, разработанный совместно с фирмой Bullitt Group, способен выдержать погружение как с пресную, так и в соленую воду, а также продолжает работать в экстремальных перепадах температур, повышенной влажности и тряске. Экран не разобьется даже в том случае, если гаджет сбросить с высоты 1,8 метра.
Land Rover Explore построен на базе ОС Android Nougat. В смартфоне используется десятиядерный процессор MTK Helio X27 с частотой 2,6 ГГц и поддержкой двух SIM-карт, четыре гигабайта оперативной памяти, 64 гигабайта встроенной, а также слот для SD-карты. Дисплей — пятидюймовый Full HD. Камера — 16-мегапиксельная.
В смартфон установлен аккумулятор на 4,000 мАч. Производитель утверждает, что без подзарядки телефон сможет проработать два дня. Для тех, кому этого недостаточно предлагается дополнительная батарея на 4370 мАч.
Также доступен набор Adventure Pack, который улучшает качество GPS-сигнала.
Заказы на смартфон будут принимать с 26 апреля на специальной сайте. Цена — от 649 евро (45,2 тысячи рублей по текущему курсу).
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