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Стало известно, что изменится в AirPods 2
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Стало известно, что изменится в AirPods 2 

iPhones.ru 22 февраля 2018
По данным издания Bloomberg, уже до конца года Apple представит обновленное поколение гарнитуры AirPods. Вторая версия наушников получит сразу несколько нововведений: защиту от воды — предположительно, гарнитуру нельзя будет погружать в воду, а вот брызги обновленным наушникам страшны не будут
обновленный беспроводной чип — позволит еще быстрее синхронизировать гарнитуру с iPhone, обеспечив более стабильный сигнал
функцию активации ассистента по фразе «Привет, Siri» Вместо того, чтобы дважды касаться чашки наушника, активировать Siri в AirPods 2 можно будет с помощью голоса. Что касается защиты от воды, гарнитуру и сейчас можно использовать в условиях повышенной влажности, но сама Apple категорически против этого.
Тем временем, Apple по-прежнему не решила проблему с дефицитом оригинальных AirPods. Модель все также сложно найти в официальных магазинах компании во многих странах мира. [Bloomberg]
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