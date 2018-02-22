Стало известно, что изменится в AirPods 2

По данным издания Bloomberg, уже до конца года Apple представит обновленное поколение гарнитуры AirPods. Вторая версия наушников получит сразу несколько нововведений: защиту от воды — предположительно, гарнитуру нельзя будет погружать в воду, а вот брызги обновленным наушникам страшны не будут

обновленный беспроводной чип — позволит еще быстрее синхронизировать гарнитуру с iPhone, обеспечив более стабильный сигнал

функцию активации ассистента по фразе «Привет, Siri» Вместо того, чтобы дважды касаться чашки наушника, активировать Siri в AirPods 2 можно будет с помощью голоса. Что касается защиты от воды, гарнитуру и сейчас можно использовать в условиях повышенной влажности, но сама Apple категорически против этого.