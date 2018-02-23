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Девушка ходит на работу в одной и той же одежде
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Девушка ходит на работу в одной и той же одежде 

Рамблер 23 февраля 2018
Фото: instagram.com/lilltrill
Матильда Каль радикально решила ежедневный женский вопрос "Что надеть?". Арт-директор компании Sony Music в течение трех лет щеголяла на работе в одном и том же комплекте одежды, чем сильно обеспокоила своих коллег.
Многие из них решили, что девушка попала в секту или находится в стесненном финансовом положении и экономит на одежде. Однако Матильда объяснила свою позицию совсем другими причинами.
Девушка объяснила, что сначала одевалась также разнообразно как и ее коллеги, но столкнулась с тем, что пристальное внимание к своего гардеробу отнимает у нее слишком много времени утром.
Из-за этого она даже опоздала на свои первые важные переговоры. Причем пришла в свитере наизнанку. После этого случая Матильда решила оптимизировать время и составила постоянный рабочий гардероб из 15 льняных белых блуз и нескольких пар черных штанов. Свой строгий образ она дополнила тонким черным бантом.
Этот прием она позаимствовала у мужчин, которым не приходится каждый раз думать о том, что надеть, имея несколько деловых костюмов в гардеробе.
Матильда подчеркнула, что хотя на тот момент расходы были существенными, потом покупка оправдала себя и сейчас позволяет экономить время и деньги.
Коллеги в конце концов поняли ее позицию, а девушка отметила, что стала больше ценить свои праздничные наряды.
Также Матильда уверена, что современное общество навязывает женщинам необходимость всегда выглядеть идеально.
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