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Владельцы монет из СССР могут стать миллионерами
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Владельцы монет из СССР могут стать миллионерами 

Don't Panic 24 февраля 2018
Фото: Don't Panic
Профессиональные нумизматы прекрасно знают цену той мелочи, что многие пренебрежительно скидывают в банку. Современные монеты наберут высокую стоимость еще не скоро, но что вы скажете о монетах времен СССР, каждая из которых может обернуться действительно хорошим бонусом.
Посмотрите внимательно на монетки, которые наверняка оставались еще у ваших родителей или лежат и пылятся в старых шкафах. Особое внимание обратите на 5 старых копеек Советского Союза — некоторые годы выпуска могут стоить до 70-80 тысяч рублей за одну монетку! Впрочем, взгляните сами, сколько они могут принести:
5 копеек 1924 г., цена — 12 $.
5 копеек 1927 г., цена — 100-120 $.
5 копеек 1929 г., цена — 20 $.
5 копеек 1933 г., цена — 550 $.
5 копеек 1934 г., цена — 85 — 100 $.
5 копеек 1935 г. цена —90 $.
5 копеек 1935 г. цена — 25 $.
5 копеек 1936 г., цена — 10 $.
5 копеек 1937 г., цена — 15 $.
5 копеек 1945 г., цена — 15 $.
5 копеек 1947 г., цена — 900 $.
5 копеек 1951 г., цена — 10 $.
5 копеек 1958 г., цена — 1200 $.
5 копеек 1965 г., цена — 17 $.
5 копеек 1966 г., цена — 20$.
5 копеек 1969 г., цена — 16 $.
5 копеек 1970 г., цена — 100 $.
5 копеек 1971 г., цена — 15 $.
5 копеек 1972 г., цена — 15 $.
5 копеек 1990 г., цена — 80 $.
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