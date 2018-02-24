Владельцы монет из СССР могут стать миллионерами

Профессиональные нумизматы прекрасно знают цену той мелочи, что многие пренебрежительно скидывают в банку. Современные монеты наберут высокую стоимость еще не скоро, но что вы скажете о монетах времен СССР, каждая из которых может обернуться действительно хорошим бонусом.

Посмотрите внимательно на монетки, которые наверняка оставались еще у ваших родителей или лежат и пылятся в старых шкафах. Особое внимание обратите на 5 старых копеек Советского Союза — некоторые годы выпуска могут стоить до 70-80 тысяч рублей за одну монетку! Впрочем, взгляните сами, сколько они могут принести:

5 копеек 1924 г., цена — 12 $.

5 копеек 1927 г., цена — 100-120 $.

5 копеек 1929 г., цена — 20 $.

5 копеек 1933 г., цена — 550 $.

5 копеек 1934 г., цена — 85 — 100 $.

5 копеек 1935 г. цена —90 $.

5 копеек 1935 г. цена — 25 $.

5 копеек 1936 г., цена — 10 $.

5 копеек 1937 г., цена — 15 $.

5 копеек 1945 г., цена — 15 $.

5 копеек 1947 г., цена — 900 $.

5 копеек 1951 г., цена — 10 $.

5 копеек 1958 г., цена — 1200 $.

5 копеек 1965 г., цена — 17 $.

5 копеек 1966 г., цена — 20$.

5 копеек 1969 г., цена — 16 $.

5 копеек 1970 г., цена — 100 $.

5 копеек 1971 г., цена — 15 $.

5 копеек 1972 г., цена — 15 $.

5 копеек 1990 г., цена — 80 $.