Символ советских побед: история красной звезды

В России отмечают 100 лет со дня основания Рабоче-крестьянской Красной армии. Одним из символов ее побед стала пятиконечная звезда. На плакатах, знаменах и форме бойцов. Подробнее — в материале корреспондента телеканала «МИР 24» Нахида Бабаева.

Шинели с буденовкой, обычная рубаха с папахой или китель с кепкой. В культовом фильме братьев Васильевых «Чапаев» 1934 года бойцы Красной армии ходят кто в чем. Но абсолютно у всех есть нашивка или кокарда в виде пятиконечной звезды.

С первых дней основания Рабоче-крестьянской Красной армии звезда стала ее символом и была повсюду: на форме, на знаменах и агитплакатах. Поначалу не обязательно даже красная: в Музее политической истории сохранилась буденовка с синей звездой, а еще были черные и оранжевые в зависимости от рода войск.

«Четырехконечная похожа на крест, шестиконечная — еврейский религиозный символ, семиконечная слишком сложная, а пятиконечная в самый раз, что называется. И на погонах офицеров русской армии пятиконечная звезда появляется в 1827 году в качестве обозначения их чина. Поэтому форма сама уже была опробована, и вполне логично было эту форму принять», — рассказал доктор исторических наук, профессор Кирилл Назаренко.

К тому же символ был простыми понятным, в отличие от двуглавого орла. Со временем звезда стала только красной — цвет все же революционный. А из исключительно армейского символа постепенно превратилась в общегосударственный.

Своя красная звезда была практически у всех жителей Советского Союза. Самым маленьким, «октябрятам», вручали вот такую, с портретом юного Владимира Ильича. Звезды были у пионеров, передовиков производства. Со звездой была и одна из главных наград страны.

В 1935 году двуглавых орлов на башнях московского Кремля заменили рубиновые звезды, словно закрепляя статус нового символа новой власти.