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Резюме Джобса с ошибками уйдет с молотка
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Резюме Джобса с ошибками уйдет с молотка 

Рамблер 23 февраля 2018
Фото: Кадр из фильма "Лучшее предложение"
На торги будет выставлено резюме молодого Стива Джобса, которое он сделал для поиска работы в сфере технологий.
Резюме 1973 года написано от руки с орфографическими и пунктуационными ошибками. Свою фамилию будущий создатель Apple написал с маленькой буквы, а также сообщил, что у него есть водительские права, но нет телефона.
Первоначальная цена документа — 50 тысяч долларов. Торги пройдут с 8 по 15 марта. Также на аукцион будет выставлено техническое руководство Mac OS X с подписью Джобса от 2001 года, и подписанная им же публикация о выходе нового iPhone от 2008 года.
Кроме того, в числе вероятных лотов аукциона — BMW Стива Джобса, который принадлежал главе Apple до 2003 года.
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