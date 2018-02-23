Резюме Джобса с ошибками уйдет с молотка

На торги будет выставлено резюме молодого Стива Джобса , которое он сделал для поиска работы в сфере технологий.

Резюме 1973 года написано от руки с орфографическими и пунктуационными ошибками. Свою фамилию будущий создатель Apple написал с маленькой буквы, а также сообщил, что у него есть водительские права, но нет телефона.

Первоначальная цена документа — 50 тысяч долларов. Торги пройдут с 8 по 15 марта. Также на аукцион будет выставлено техническое руководство Mac OS X с подписью Джобса от 2001 года, и подписанная им же публикация о выходе нового iPhone от 2008 года.

Кроме того, в числе вероятных лотов аукциона — BMW Стива Джобса, который принадлежал главе Apple до 2003 года.