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Разгадана тайна древних индийских рисунков
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Разгадана тайна древних индийских рисунков 

Don't Panic 24 февраля 2018
Фото: Don't Panic
Астрофизик Майанк Вахия и его коллеги из Института фундаментальных исследований Тата считают, что наскальный рисунок в одной из пещер Кашмирского региона Южной Азии, является самым старым в истории человечества изображением сверхновой звезды. Вероятно, это в принципе самое старое изображение небесного свода.
Рисунок на камне показывает нападение охотников на копытное животное, похожее на оленя. Над головами фигурок изображены два одинаковых по размеру солнца — раньше ученые считали, что художник просто рисовал ночную охоту и это звезды.
Однако, путем сопоставления дат создания рисунка (примерно 2100 год до нашей эры) и даты вспышек сверхновых (их установили по остаточному рентгеновскому излучению) астрофизики выяснили, что художник, скорее всего, видел и запечатлел взрыв звезды HB9.
Еще более интересным оказалось дальнейшее развитие идеи рисунка. Некоторые ученые предполагают, что охотники символизируют собой созвездия.
Don't Panic
Фигура с луком представляет Орион, охотник с копьем является частью созвездия Рыбы, олень символизирует Тельца, собака — галактику Андромеды.
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