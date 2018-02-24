Названы 10 прорывных технологий, которые действительно потрясут мир

1. Чувствующий город — будет построен к 2019 году.

Alphabet (материнская компания Google) вместе с правительством Канады и властями Торонто уже работают над строительством «умного» города, в котором будут применяться почти все существующие «умные» технологии.

Разработчики хотят, чтобы все решения в жизни города (политические, технологические, дизайнерские) принимались на основе получаемой с миллионов сенсоров информации. Также в городе хотят сделать ставку на системе каршеринга, отказавшись от частных автомобилей, а под землей поместить тысячи роботов, которые возьмут на себя весь физический труд.

2. Защищенный интернет — уже существует

Разработчики криптовалюты Zcash объявили о создании протокола, который обеспечивает полную анонимность, в отличие от открытого блокчейна. Через такой протокол можно, например, подтверждать свой возраст, но не передавая даты рождения. Американские банки JP Morgan Chase и ING уже взяли новый протокол для работы своих платежных систем.

3. Искусственные эмбрионы — уже существуют

Ученые Кембриджского университета вырастили эмбрион мыши на основе только стволовых клеток другого эмбриона. Специалисты допускают, что такой «искусственный» эмбрион вряд ли станет мышью, однако этот прорыв может привести к тому, что млекопитающие (и люди, как один из видов) смогут рождаться без яйцеклетки. Искусственные, или синтетические эмбрионы дают возможность ученым изучить, буквально шаг за шагом, зарождение человеческой жизни, рассказали представители университета.

4. Доступный искусственный интеллект — уже существует

Почти все знают или слышали про AI, но он пока остается инструментом для крупных технологических компаний и слишком дорог для остальных. Однако облачные разработчики начали создавать облачный AI, который доступен и по цене и легок в использовании.

5. Спаррингующие искусственные интеллекты — уже существует

Специалисты из Google Brain, DeepMind и Nvidia смогли заставить искусственный интеллект создавать реалистичные оригинальные изображения и звуки без участия человека. Этот прорыв позволит, например, автомобилю-беспилотнику тренировать себя, создавая изображения пешеходов и автомобилей в разных ситуациях. Таким образом, система будет прогрессировать самостоятельно, без влияния человека.

6. Наушники со встроенным переводчиком — уже существуют

Google и Baidu недавно представили наушники Pixel Buds, которые работают соответственно со смартфонами Pixel и приложением Google Translate. Устройство стоит $159. Они позволяют практически мгновенно делать перевод с одного языка на другой.

7. Металлическая 3D-печать — уже существует

Исследователи из Ливерморской национальной лаборатории (Калифорния) заявили, что разработали метод трехмерной печати деталей из стали, которые на ряд прочнее, чем детали, созданные обычным путем. В это же время компании Markforged и Destop Metal начали поставлять принтеров, которые могут проводить трехмерную печать из металла. Подобное устройство намерена создать и компания GE.

8. Материальный квантовый скачок —через 5-10 лет Исследователи из IBM предложили использовать joytqibt квантовые компьютеры для создания новых молекул (обычные компьютеры с этим справиться не могут). Новые молекулы помогут создавать более эффективные лекарства и материалы.

9. Безуглеродный природный газ — через 5 лет Три американские компании — технологическая 8 Rivers Capital, энергетическая Exelon Generation и строительная CB&I — решили создать природный газ абсолютно экологически безопасным. Разработка Net Power позволяет собирать диоксид углерода до того, как он попадет в атмосферу. Такая система позволит получать «чистое» и относительно дешевое электричество.

10. Предсказывающий геном — уже существует

Медицина вскоре сможет предсказывать еще при рождении, какими болезнями будет болеть человек. Ученые выяснили, что распространенные заболевания и некоторые особенности умственного развития зависят не от наличия того или иного гена, а от определенного взаимодействия группы генов. Пока что разработка может лишь рекомендовать более пристальное наблюдение для тех, у кого риск заболевания особенно высок.