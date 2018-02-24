На производство продукции от Apple могут повлиять электромобили 

На производство литий-ионных аккумуляторов может не хватить кобальта, считают представители американской компании Apple, передает "Экономика сегодня".
Уточняется, что компания столкнулась с проблемой нехватки кобальта, сообщает издание Bloomberg.
Таким образом, резкая популярность на электромобили повлияла на повышение цены на кобальт, который применяется при изготовлении литий-ионных аккумуляторов.
Стоит отметить, что в Конго добывается около 60% кобальта. По причине месторождения ресурса многие компании опасаются за стабильность поставок.
Напомним, что все будущие модели iPhone оставят без кнопки Home. Кроме того, Bloomberg раскрыл детали работы Apple над новой iOS 12.