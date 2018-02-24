На производство продукции от Apple могут повлиять электромобили

Уточняется, что компания столкнулась с проблемой нехватки кобальта, сообщает издание Bloomberg.

Таким образом, резкая популярность на электромобили повлияла на повышение цены на кобальт, который применяется при изготовлении литий-ионных аккумуляторов.

Стоит отметить, что в Конго добывается около 60% кобальта. По причине месторождения ресурса многие компании опасаются за стабильность поставок.