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На производство продукции от Apple могут повлиять электромобили
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На производство продукции от Apple могут повлиять электромобили 

Газета.Ru 24 февраля 2018
На производство литий-ионных аккумуляторов может не хватить кобальта, считают представители американской компании Apple, передает "Экономика сегодня".
Уточняется, что компания столкнулась с проблемой нехватки кобальта, сообщает издание Bloomberg.
Таким образом, резкая популярность на электромобили повлияла на повышение цены на кобальт, который применяется при изготовлении литий-ионных аккумуляторов.
Стоит отметить, что в Конго добывается около 60% кобальта. По причине месторождения ресурса многие компании опасаются за стабильность поставок.
Напомним, что все будущие модели iPhone оставят без кнопки Home. Кроме того, Bloomberg раскрыл детали работы Apple над новой iOS 12.
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