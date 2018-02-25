Компания Samsung разработала человекоподобного робота-грузчика

Имя робота переводится с корейского как «человек».

Компания Samsung заявила о завершении разработки нового робота по имени Saram, оснащенного искусственным интеллектом.

Предполагается, что робот будет востребован на предприятиях, где необходимо поднимать и перемещать тяжелые грузы.

В будущем Samsung планирует расширить его функционал для использования в медицинских целях или дома. На данный момент компания уже зарегистрировала товарный знак «Saram», однако пока представители не говорят о коммерциализации.

По данным издания Business Korea, компания всерьез занялась разработкой промышленных и домашних роботов. Так, недавно специалисты создали технологию вертикального хождения, которая поможет роботам сохранять прямую осанку, несмотря на изменение внешних условий.

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