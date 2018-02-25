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Компания Samsung разработала человекоподобного робота-грузчика
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Компания Samsung разработала человекоподобного робота-грузчика 

Вечерняя Москва 25 февраля 2018
Фото: Вечерняя Москва
Имя робота переводится с корейского как «человек».
Компания Samsung заявила о завершении разработки нового робота по имени Saram, оснащенного искусственным интеллектом.
Предполагается, что робот будет востребован на предприятиях, где необходимо поднимать и перемещать тяжелые грузы.
В будущем Samsung планирует расширить его функционал для использования в медицинских целях или дома. На данный момент компания уже зарегистрировала товарный знак «Saram», однако пока представители не говорят о коммерциализации.
По данным издания Business Korea, компания всерьез занялась разработкой промышленных и домашних роботов. Так, недавно специалисты создали технологию вертикального хождения, которая поможет роботам сохранять прямую осанку, несмотря на изменение внешних условий.
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