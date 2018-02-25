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Браслет из паракорда, который может спасти жизнь
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Браслет из паракорда, который может спасти жизнь 

iPhones.ru 25 февраля 2018
Фото: iPhones.ru
Современные мультитулы не сравнятся по функциональности с базовыми инструментами: ножом, палкой или веревкой. И если с палками проблем не возникает, хорошим ножом все уже обзавелись, то насчёт верёвки задумывались единицы. К счастью, технологический прогресс подарил нам паракорд — трос из нескольких плетёных нитей в нейлоновой оболочке. Такая крепкая и лёгкая веревка может выручить в многих ситуациях: от наложения жгута, до сооружения ловушек для зверей. Паракорд можно всегда носить с собой, свернув несколько метров верёвки в браслет. Прожжённые «выживальщики» дополняют сердечник леской или даже тетивой. Такие браслеты могут быть функциональным аксессуаром и для обычного городского жителя. Например, Survival Bracelet от Easymoo. Основа — семь плетеных нитей, такая веревка выдерживает 250 кг нагрузки и немного тянется. Помимо 3,5 метров паракорда, в браслет поместилось ещё несколько полезных инструментов. Вот полный список:
  • огниво и кресало для разжигания огня
  • крестовая и прямая отвёртки
  • гаечные ключи разных размеров
  • скрепка для лотка SIM-карт
  • открывашка для бутылок
  • компасс
  • свисток
  • фонарик с режимом SOS
  • небольшие лезвия
  • серрейторный нож 
При желании, аксессуар можно дополнить, например, иглой или рыболовным крючком. Впрочем, вряд ли кому-то придется мастерить из паракорда лук или удочку. Но такой браслет будет очень кстати, когда придется разжигать огонь из ничего, что-то поддеть или посветить. Такие браслеты делают все, кому ни лень. К тому же, его очень просто смастерить самому, была бы подходящая фурнитура. Заказать можно хоть с Amazon, хоть с Китая, но браслеты из Поднебесной отправляют без огнива.
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