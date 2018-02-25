Браслет из паракорда, который может спасти жизнь

Современные мультитулы не сравнятся по функциональности с базовыми инструментами: ножом, палкой или веревкой. И если с палками проблем не возникает, хорошим ножом все уже обзавелись, то насчёт верёвки задумывались единицы. К счастью, технологический прогресс подарил нам паракорд — трос из нескольких плетёных нитей в нейлоновой оболочке. Такая крепкая и лёгкая веревка может выручить в многих ситуациях: от наложения жгута, до сооружения ловушек для зверей. Паракорд можно всегда носить с собой, свернув несколько метров верёвки в браслет. Прожжённые «выживальщики» дополняют сердечник леской или даже тетивой. Такие браслеты могут быть функциональным аксессуаром и для обычного городского жителя. Например, Survival Bracelet от Easymoo. Основа — семь плетеных нитей, такая веревка выдерживает 250 кг нагрузки и немного тянется. Помимо 3,5 метров паракорда, в браслет поместилось ещё несколько полезных инструментов. Вот полный список:

огниво и кресало для разжигания огня

крестовая и прямая отвёртки

гаечные ключи разных размеров

скрепка для лотка SIM-карт

открывашка для бутылок

компасс

свисток

фонарик с режимом SOS

небольшие лезвия

серрейторный нож