Браслет из паракорда, который может спасти жизнь 

Современные мультитулы не сравнятся по функциональности с базовыми инструментами: ножом, палкой или веревкой. И если с палками проблем не возникает, хорошим ножом все уже обзавелись, то насчёт верёвки задумывались единицы. К счастью, технологический прогресс подарил нам паракорд — трос из нескольких плетёных нитей в нейлоновой оболочке. Такая крепкая и лёгкая веревка может выручить в многих ситуациях: от наложения жгута, до сооружения ловушек для зверей. Паракорд можно всегда носить с собой, свернув несколько метров верёвки в браслет. Прожжённые «выживальщики» дополняют сердечник леской или даже тетивой. Такие браслеты могут быть функциональным аксессуаром и для обычного городского жителя. Например, Survival Bracelet от Easymoo. Основа — семь плетеных нитей, такая веревка выдерживает 250 кг нагрузки и немного тянется. Помимо 3,5 метров паракорда, в браслет поместилось ещё несколько полезных инструментов. Вот полный список:
- огниво и кресало для разжигания огня
- крестовая и прямая отвёртки
- гаечные ключи разных размеров
- скрепка для лотка SIM-карт
- открывашка для бутылок
- компасс
- свисток
- фонарик с режимом SOS
- небольшие лезвия
- серрейторный нож
При желании, аксессуар можно дополнить, например, иглой или рыболовным крючком. Впрочем, вряд ли кому-то придется мастерить из паракорда лук или удочку. Но такой браслет будет очень кстати, когда придется разжигать огонь из ничего, что-то поддеть или посветить. Такие браслеты делают все, кому ни лень. К тому же, его очень просто смастерить самому, была бы подходящая фурнитура. Заказать можно хоть с Amazon, хоть с Китая, но браслеты из Поднебесной отправляют без огнива.