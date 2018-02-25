Липучка для смартфона: замена палок для селфи

Казалось, популярность селфи-палок не сбавит обороты никогда. Но технологии и креативные умы не стоят на месте и времени даром не теряют — вашему вниманию представляется липучка для смартфонов. В сравнительном поединке с селфи-палкой липучка выигрывает почти по всем параметрам: легкая, компактная, запросто умещается в карман.

Selfie Stick — беспроводное крепление для смартфонов, которое вы можете прикрепить практически к любой поверхности: к мрамору, дереву, стеклу или железу.

Плюсы и минусы вы можете сравнить сами, ну, а на наш взгляд, все очевидно.