Художник превращает кроссовки в арт-объекты

Американский художник делает удивительные кроссовки и показывает, как они "работают".

Майк Филиппс-младший рисует на кроссовках красками, реагирующими на изменение температуры, а результаты демонстрирует в сети.

Так, на своей странице в Instagram он регулярно делится своими экспериментами с подписчиками.

Майк брызгает на кроссовки струями холодной и горячей воды, а затем наблюдает, как меняется рисунок под действием температуры. Зрелище завораживающее.

Кстати, свои уникальные работы он не только показывает, но и продает на собственном сайте.