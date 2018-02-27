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Художник превращает кроссовки в арт-объекты
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Художник превращает кроссовки в арт-объекты 

Рамблер 27 февраля 2018
Фото: @sircastleteees
Американский художник делает удивительные кроссовки и показывает, как они "работают".
Майк Филиппс-младший рисует на кроссовках красками, реагирующими на изменение температуры, а результаты демонстрирует в сети.
Так, на своей странице в Instagram он регулярно делится своими экспериментами с подписчиками.

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Публикация от  Order Online Text 919-720-8607 (@sircastleteees)

Майк брызгает на кроссовки струями холодной и горячей воды, а затем наблюдает, как меняется рисунок под действием температуры. Зрелище завораживающее.
Кстати, свои уникальные работы он не только показывает, но и продает на собственном сайте.
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