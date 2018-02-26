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Марсоход отпраздновал 5000 дней работы
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Марсоход отпраздновал 5000 дней работы 

Рамблер 26 февраля 2018
Фото: mars.jpl.nasa.gov
Ровер Opportunity стал "ветераном-марсоходом" на красной планете. 17 февраля 2018 года марсоход, миссия которого должна была продлиться 3 месяца, отметил свой пятитысячный день работы на поверхности Марса.
Opportunity успешно пережил самые холодные и темные месяцы, когда Марс максимально далеко удаляется от Солнца. Более того, ровер даже в самые холодные дни марсианской "зимы" продолжал изучать поверхность планеты. Это стало возможным благодаря тому, что его солнечные батареи очистились с помощью порывов марсианского ветра. Этот факт стал неожиданным, но весьма приятным сюрпризом для ученых.
«Через пять тысяч дней после начала этой 90-дневной миссии, наш удивительный ровер продолжает удивлять нас и постоянно находит на поверхности Марса что-то новое.»,
— отметил руководитель миссии Джон Каллас из Лаборатории реактивного движения НАСА в Пасадене (США).
Юбилейный день работы на Марсе Opportunity провел на кромке края Индевор, изучение которой он продолжает уже в течение нескольких лет. Марсоход перемещается к долине Вилламетт, где были найдены следы оврагов, которые, как предполагают ученые, были когда-то прорыты потоками воды.
Исследователи надеются, что работа Opportunity поможет приблизиться к разгадке тайны о происхождении этих оврагов, а, быть может, и сделает возможным нахождение источников воды на красной планете.
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