Panasonic научила камеру идентифицировать людей в очках

Компания Panasonic совершила настоящий прорыв. Инженеры смогли разработать алгоритм, который позволяет распознавать лицо человека, если он в очках. Новый навык ИИ, получивший название WV-ASF950, значительно повысит уровень безопасности, отмечает издание Digital Trends.

Искусственный интеллект

Выгодный бизнес или угроза человечеству?

Разработчики отмечают, что система идентификации будет работать, даже если человек повернет голову на 45 градусов. Кроме того, ожидается, что к концу года создатели алгоритма подвинутся еще дальше: система будет распознавать прохожих с защитной маской на лице.

Чтобы достичь таких показателей, инженеры использовали метод расчета подобия. Технология, которой оснастили камеры Panasonic, сможет узнать даже состарившегося человека.

Система самостоятельно сортирует картинки, сохраняя на сервере только качественные изображения. Это позволяет повысить работоспособность технологии. Сейчас эксперты изучают мощность алгоритма, сообщается, что его можно нарастить в три раза.

Ранее американские исследователи создали систему для быстрого поиска браконьеров на основе искусственного интеллекта. Она сможет распознавать преступников с помощью инфракрасных камер и анализа изображений.

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