«Умные» стельки решат проблемы со здоровьем

На Kickstarter был запущен проект «умных» стелек, который уже собрал практически половину из запланированных $43 тысяч, при том, что краудфандинг продлится еще 38 дней. Стелька, которая получила название Stappone, состоит из токопроводимой ткани CoolMax, под которой находится 10 датчиков, распределяющих давление по площади стопы.

За основу стельки разработчики взяли пробку, потому она не деформируется даже под большим весом. Датчики стельки передают полученную информацию в мобильное приложение, в котором отображается модель ног человека с областями нагрузки. Все изменения опорно-двигательного аппарата оказывают влияние на походку и распределение нагрузки по площади стопы. Таким образом, стельки позволят выявить нарушения осанки, неправильную позу за рабочим столом и формирование лишнего веса.

Кроме того, «умная» стелька может выполнять функции фитнес-трекера. В ней был размещен GPS и акселерометр для записи количества шагов, потраченных калорий и пр. Зарядить устройство можно через беспроводную зарядку стандарта Qi. Правда, на сколько хватает одного заряда, не сообщается.