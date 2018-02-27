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Немецкие разработчики научили робота приносить пиво из холодильника
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Немецкие разработчики научили робота приносить пиво из холодильника 

Вести.Ru 27 февраля 2018
Команда немецких инженеров создала робота для самых ленивых. Устройство специально разработано для того, чтобы приносить пиво из холодильника. Железный «официант» умеет открывать и закрывать дверь холодильника, различать разные сорта алкоголя и объезжать препятствия на своем пути.
Пока «пивной» робот выпущен в единственном экземпляре, авторы проекта организовали интернет-кампанию на запуск серийного производства подобных устройств.
Это не первый «бирбот». Недавно похожее устройство создал 22-летний американский студент из Кентукки. Его изобретение похоже на знаменитого робота R2D2 из «Звездных войн», сообщает Daily Mail.
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