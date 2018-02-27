Немецкие разработчики научили робота приносить пиво из холодильника

Команда немецких инженеров создала робота для самых ленивых. Устройство специально разработано для того, чтобы приносить пиво из холодильника. Железный «официант» умеет открывать и закрывать дверь холодильника, различать разные сорта алкоголя и объезжать препятствия на своем пути.

Пока «пивной» робот выпущен в единственном экземпляре, авторы проекта организовали интернет-кампанию на запуск серийного производства подобных устройств.

Это не первый «бирбот». Недавно похожее устройство создал 22-летний американский студент из Кентукки. Его изобретение похоже на знаменитого робота R2D2 из «Звездных войн», сообщает Daily Mail.