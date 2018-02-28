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Садовник нашел средневековый перстень
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Садовник нашел средневековый перстень 

Рамблер 28 февраля 2018
Фото: Clara Amit, Israel Antiquities Authority
Израильский садовник Бен-Шитрит, пропалывая сорняки, нашел средневековый перстень с печатью в виде лысого улыбающегося человека с посохом.
Находку изучила эксперт по византийской археологии доктор Яна Чехановец, она и предположила, что на печати изображен святой Николай: на иконах его изображают как лысого человека в мантии и с епископскими регалиями.
Кроме того, исследователи установили, что находке от 600 до 900 лет. Они считают, что перстень мог потерять христианский паломник, направлявшийся к горе Фавор, в Назарет и вокруг Киннеретского озера.
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