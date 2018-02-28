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Вещь дня: липучки для селфи
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Вещь дня: липучки для селфи 

Нож 28 февраля 2018
Фото: Нож
Для тех, кто любит селфи, но стесняется в этом признаться, изобрели липучки Selfie Stick-It. Они компактнее, чем селфи-палка, и тоже позволяют сделать хорошую групповую фотографию, на которой поместятся все.
Липучку можно наклеить на стену, зеркало, дерево и любую другую поверхность, где вам нужно закрепить смартфон.
А чтобы сделать кадр, необязательно ставить камеру в режим ожидания — к устройству прилагается пульт, который работает по Bluetooth.
Производитель находится в Канаде, но у фирмы есть международная доставка. Стоит один такой гаджет около 20 долларов (чуть больше 1000 рублей).
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