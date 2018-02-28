Вещь дня: липучки для селфи

Для тех, кто любит селфи, но стесняется в этом признаться, изобрели липучки Selfie Stick-It. Они компактнее, чем селфи-палка, и тоже позволяют сделать хорошую групповую фотографию, на которой поместятся все.

Публикация от Selfie Stick-It (@selfiestickit) Июл 31, 2017 в 10:23 PDT Липучку можно наклеить на стену, зеркало, дерево и любую другую поверхность, где вам нужно закрепить смартфон.

А чтобы сделать кадр, необязательно ставить камеру в режим ожидания — к устройству прилагается пульт, который работает по Bluetooth.

Производитель находится в Канаде, но у фирмы есть международная доставка. Стоит один такой гаджет около 20 долларов (чуть больше 1000 рублей).