Японские исслеователи представили миру очень странных роботов-светлячков

После двух лет напряженной работы в рамках проекта «Kawahara Universal Information Network» японские исследователи достигли впечатляющего успеха. Они разработали принципиально новый источник света, который способен левитировать и реагировать на команды извне. Поэтому его условно можно назвать роботом или ботом. За большое сходство со светлячками новинку прозвали «Luciola» (разновидность светлячков). Это не столько машина, сколько специализированный объект с механизмом отражения акустических волн. Если поместить его между панелями, на которых смонтировано 285 микроизлучателей звука, он сможет левитировать за счет этого излучения, причем бесшумно для человека, так как речь идет об ультразвуковых частотах. И Luciola не стоит на месте — смешно балансирует, но движется в нужном направлении по команде извне.

Сходство с роботом Luciola придает наличие простенького микроконтроллера и LED-светильника, который активируется по команде. Робот может отметить свой путь через лабиринт, а если снять тайм-лапс видео, то и «нарисовать» светом произвольную фигуру. При наличии нескольких десятков таких ботов можно уже спроектировать подобие летающего экрана для отображения некоей информации.

Пока область применения Luciola сугубо теоретическая, японские инженеры рассматривают его как платформу для создания новых устройств или разработки интерактивных технологий. В теории крошечный бот можно оснастить не только лампочкой, но и сенсорами или полезными устройствами. Но это потребует развития смежных отраслей, ведь габариты Luciola всего 3,5 мм в диаметре, а вес — 16 миллиграмм.