Прорыв в области хранения энергии позволит заряжать электромобили намного быстрее

Электрические автомобили вскоре получат такой же запас хода, как и бензиновые и дизельными машины, а также смогут возобновить заряд за считанные минуты.

Команды университетов Сарри и Бристоля создали новый материал для суперконденсаторов, в котором хранится электрический заряд. Именно такая основа обеспечивает быструю зарядку (примерно 10 минут в сравнении с восемью часами) и может использоваться для электрических транспортных средств. Первоначально технология разрабатывалась для мобильных устройств, но как только команда обнаружила свойства материала, касающиеся хранения энергии, исследователи полностью переориентировали свои усилия. Как оказалось, суперконденсаторы обладают большей плотностью энергии, которая достигает 180 ватт-часов на килограмм, тогда как литий-ионные батареи вмещают около 100-120 ватт-часов на килограмм.

При этом технология имеет некоторые недостатки. Способность быстро возобновить заряд перечеркивается такой же быстрой его утратой. Так что, скорее всего, первые автомобили, предлагающие данную инновацию, будут поставляться с небольшой обычной батареей.