Тест: какой вам нужен амулет

Как часто удача отворачивалась от вас в ту самую секунду, когда казалось, что вы почти поймали ее за хвост? В самый последний момент обстоятельства внезапно складывались против вас, и вам приходилось переносить важные сделки, отменять путешествия, заново договариваться с людьми о встречах — начинать все с нуля только потому, что каждый раз чего-то не хватило. Может быть, все дело в том, что вам давно пора завести свой амулет на удачу?

Пройдите тест и узнайте, какой амулет поможет вам в жизни и приведет к успеху.