Обнаружены древнейшие боксерские перчатки

В Северной Англии археологи нашли римские перчатки для боев, датируемые примерно 120 годом нашей эры. Пару кожаных перчаток оставили под каменной плитой, и отсутствие кислорода предотвратило разложение материала, они даже сохранили следы суставов своего владельца.

Древнеримские боксерские перчатки заметно отличаются от современных и похожи, скорее, на накладки на кости пальцев, заполненные амортизирующим материалом.

О том, что древние римляне устраивали кулачные бои, известно давно: сохранились мозаики, скульптуры и исторические документы, подтверждающие это. Ученые видели перчатки на керамике и других изображениях, однако найти такие ценные артефакты не рассчитывали, поскольку натуральные материалы не сохраняются так долго.