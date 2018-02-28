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Обнаружены древнейшие боксерские перчатки
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Обнаружены древнейшие боксерские перчатки 

Рамблер 28 февраля 2018
Фото: Vindolanda Trust
В Северной Англии археологи нашли римские перчатки для боев, датируемые примерно 120 годом нашей эры. Пару кожаных перчаток оставили под каменной плитой, и отсутствие кислорода предотвратило разложение материала, они даже сохранили следы суставов своего владельца.
Древнеримские боксерские перчатки заметно отличаются от современных и похожи, скорее, на накладки на кости пальцев, заполненные амортизирующим материалом.
О том, что древние римляне устраивали кулачные бои, известно давно: сохранились мозаики, скульптуры и исторические документы, подтверждающие это. Ученые видели перчатки на керамике и других изображениях, однако найти такие ценные артефакты не рассчитывали, поскольку натуральные материалы не сохраняются так долго.
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