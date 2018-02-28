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Художник создал искусственные цветы с нектаром
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Художник создал искусственные цветы с нектаром 

Рамблер 28 февраля 2018
Уникальную вещь придумал австралиец Майкл Кэнди.
Художник решил привлечь внимание к проблеме сокращения популяции пчел и изобрел цветы, на лепестки которых можно подавать нектар и пыльцу.
В центре каждого четырехлистного цветка искусственного растения яркого желтого цвета Кэнди расположил трубочки для подачи нектара. Сладкую жидкость художник создал из воды и сахара. А вокруг концов трубочек находится система подачи пыльцы с искусственными тычинками. Пыльца, кстати, настоящая: ее Майкл собрал для своего проекта в ульях пчел.
Нектар и пыльца подаются к центру цветков с помощью специального насоса, благодаря чему насекомые могут свободно захватывать пыльцу и переносить ее для опыления.
Эксперимент любителя увенчался успехом: пчелы охотно летят к искусственным цветам и опыляют их пыльцой настоящие растения.
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