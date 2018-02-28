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Дизайнер и фанат видеоигр из Швеции создал кастомный ретрокомпьютер
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Дизайнер и фанат видеоигр из Швеции создал кастомный ретрокомпьютер 

Hi-News.ru 28 февраля 2018
Фото: Hi-News.ru
Шведский дизайнер Лав Хюльтен (Love Hultèn) известен своими ретрофутуристичными игровыми автоматами и консолями, которые он создаёт по собственным чертежам для себя и под заказ. Вдохновляясь классическими формами ретрокомпьютеров, кабинетов и домашних игровых систем 70-80-х годов прошлого века, Хюльтен радует ценителей ретровидеоигр и коллекционеров. Его новейшая работа — полная реинкарнация домашнего компьютера PET 2001, который был выпущен компанией Commodore в 1977 году.
PET De Lux — так дизайнер назвал свой новый компьютер — оснащён оригинальной клавиатурой и datasette, устройством для считывания информации с магнитных мини-кассет, разработанным специалистами Commodore.
Несмотря на то, что выглядит дизайнерский PET весьма аутентично, начинка этого аппарата вполне современная. Микрокомпьютер, который находится внутри орехового корпуса, напичкан программами-эмуляторами, способными воспроизводить не только игры времён оригинального PET 2001, но и 8—16-битные шедевры от NES, SNES и многих других популярных и не очень консолей.
Наслаждаться классическими шедеврами можно с помощью двух настраиваемых беспроводных контроллеров, дизайн которых вдохновлён классическими джойстиками TAC-2 от игровой системы Atari 2600.
Компьютер, как заявляет создатель, будет единственным в своём роде. По крайней мере в ближайшем будущем Хюльтен не планирует производить другие такие устройства на продажу. Тем не менее на сайте дизайнера имеется несколько игровых устройств, которые можно купить за пару-тройку тысяч евро. После оплаты мастер изготовит требуемое устройство с учётом индивидуальных пожеланий заказчика. В октябре прошлого года Хюльтен изготовил переносную игровую консоль Zette System, в собранном виде очень напоминающую магнитофон. Стоит консоль 2255 долларов.
Не забывайте, что обсудить эти и другие игровые устройства и пообщаться на тему высоких технологий можно в нашем новом телеграм-чате. Будем рады новым подписчикам!
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