Найдена картина Сальвадора Дали

Она 75 лет хранилась в частной коллекции в Греции и считалась утерянной. Предположительно, картина была написана в 1932 году, в первые месяцы жизни художника в Испании.

Работа Сальвадора Дали, о которой раньше ничего не было известно, выставлена в нью-йоркской художественной галерее Heather James Fine Art.

Картина выполнена маслом на холсте, на ней изображен вид из окна дома в Порт-Льигате, где художник и его жена и муза Гала жили с 1932 по 1982 год. У работы нет названия, однако в левом нижнем углу есть подпись "Гала Сальвадор Дали 1932 год".