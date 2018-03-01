Появился чехол для беспроводной зарядки кейса AirPods

Во время презентации iPhone 8 и X Apple пообещала в скором времени выпустить обновленное поколение гарнитуры AirPods. Ключевой особенностью новинки станет возможность беспроводной зарядки.

Беспроводной модуль питания Apple планирует установить для подзарядки девайса с помощью станции AirPower, релиз которой может состояться уже в этом месяце.

Но пока Apple думает и оттягивает релиз, на площадке Kickstarter появилась альтернатива. С помощью силиконового чехла PowerPod вы можете добавить к кейсу AirPods беспроводной модуль зарядки.

Параллельно чехол выполняет и защитную функцию. Стоит новинка по условиям предварительного заказа всего $20. Apple же, в случае утери оригинального кейса, предложит купить его за 69 долларов. Пожалуй, предложенный от молодого стартапа вариант зарядки имеет право на жизнь. Поддержать проект и заказать PowerPod можно на страничке кампании.