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7 ужасных врачебных инструментов прошлого
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7 ужасных врачебных инструментов прошлого 

Don't Panic 2 марта 2018
Фото: Don't Panic
Мы можем сколько угодно ругать современную медицину и жаловаться на стоимость лекарств, но факт остается фактом: всего за последние сто лет, продолжительность человеческой жизни выросла почти в два раза. В средние века, врачи были вынуждены использовать совершенно дикие инструменты, чтобы иметь хотя бы шанс спасти пациента — посмотрите на них и вспомните в следующий раз, когда вам захочется поругать родное здравоохранение.

Остеотом

Технически, этот вид цепной пилы был изобретен Бернардом Гейне примерно в 1830-м году. Использовался этот жутковатый инструмент при трепанации черепа. Шип вводился в кость, чтобы фиксировать инструмент. Врач же, свободной рукой, мог приводить в движение цепь.

Стоматологический муляж

Модель использовали молодые врачи, чтобы не причинять первым пациентам уж слишком много страданий. Выглядит этот муляж совершенно дико: будто проектировал его сам Гигер. Пикантности добавляли настоящие зубы, которые практиканты добывали обычно в морге.

Ловушка блох

Конечно, ловушку для блох можно назвать медицинским инструментом только с небольшой натяжкой. Но это устройство, на самом деле, способствовало разработке вакцины от сыпного тифа: врачи догадались, что болезнь переносится насекомыми и проводили эксперименты на пойманных с помощью этого устройства тварях.

Гильотина для миндалин

Любая инфекция была опасна в Средние века, ведь ни о каких антибиотиках не было и речи. Эта небольшая гильотина позволяла врачам вырезать миндалины, не опасаясь оставить в зубах пациента пару своих пальцев. К тому же, минимизируя контакт между руками и открытой раной, врач мог меньше бояться опасности заражения.

Щипцы для геморроя

Геморой портил жизнь многим несчастным, ведь средств для его лечения попросту не было. Особо неприятные случаи врач старался купировать вот этими ужасно выглядящими щипцами.

Стоматологический ключ

Зубная гигиена была настолько примитивна, что страдалец вынужденно обращался к первому же, кто мог хоть немного облегчить его участь. Парикмахеры, кузнецы, коновалы — собственно, каждый, у кого были инструменты, попадал под определение дантиста. Этот ключ разработали для того, чтобы горе-мастер мог контролировать положение зуба и не расколоть его пополам в процессе лечения.

Эмбриональный деструктор

В Средние века, кесарево сечение убивало женщину в 95% операций. Иногда, врач мог определить смерт плода и пытался спасти девушку. Не вдаваясь в подробности, он использовал деструктор, чтобы обезглавить мертвого младенца и вынуть его по частям.
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