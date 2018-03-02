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Чехол для iPhone, который выдержит любое падение
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Чехол для iPhone, который выдержит любое падение 

iPhones.ru 2 марта 2018
На краудфандинговых площадках нередко можно встретить интересные проекты. Увы, зачастую дальше красивого рекламного ролика и парочки прототипов стартаперы не доходят.
Похоже, что у ребят из команды Mous Team все намного лучше. В начале прошлого года, всего за полтора месяца им удалось собрать почти 2,5 миллиона долларов на запуск серийного производства одного из самых неубиваемых чехлов для iPhone X и iPhone 8. Mous Limitless выдерживает падение с высоты более 13 метров. Надев его на iPhone, можете смело бросать смартфон о стену, на бетон, с моста и метать вместо фрисби — Mous Limitless защитит дейвайс от любого механического повреждения.
Секрет чехла в том, что он изготовлен из поглощающего удары материала. Снижая вибрации, используемый в Mous Limitless специальный пористый полимер работает намного эффективнее стандартных аксессуаров.
Судя по отзывам покупателей, в жизни все также, как и на презентационном ролике. По сути, Mous Limitless может действительно стать последним чехлом, который вы купите для своего iPhone. Стоимость Mous Limitless составляет от $52. Есть варианты для всех айфонов, начиная от «шестерки». Так, для модель для iPhone X обойдется в $59.99, для iPhone 9 — $54.99 За наводку благодарим нашего читателя Александра
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