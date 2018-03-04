Ученые выяснили, как правильно есть печенье

Британские ученые выяснили, как правильно есть бисквитные печенья с мармеладом.

Оказывается, все совершают огромную ошибку, откусывая половину печенья.

По мнению британских ученых, нужно сначала съедать бисквитный краешек с шоколадом, оставив середину со слоем апельсинового джема напоследок. Именно серединка дает возможность насладиться вкусом воздушного бисквита, сладкого шоколада и горьковатого апельсинового джема.

Именно таким и должен быть вкус этих бисквитов, утверждают ученые.

Остается загадкой, почему производители не заполняют джемом всю поверхность печенья. Надеемся, этот вопрос британские ученые также не оставят без внимания.