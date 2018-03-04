Ещё
Ученые выяснили, как правильно есть печенье
Далее:
Читайте также:
Ещё

Ученые выяснили, как правильно есть печенье 

Рамблер 4 марта 2018
Фото: depositphotos.com
Британские ученые выяснили, как правильно есть бисквитные печенья с мармеладом.
Оказывается, все совершают огромную ошибку, откусывая половину печенья.
По мнению британских ученых, нужно сначала съедать бисквитный краешек с шоколадом, оставив середину со слоем апельсинового джема напоследок. Именно серединка дает возможность насладиться вкусом воздушного бисквита, сладкого шоколада и горьковатого апельсинового джема.
Именно таким и должен быть вкус этих бисквитов, утверждают ученые.
Остается загадкой, почему производители не заполняют джемом всю поверхность печенья. Надеемся, этот вопрос британские ученые также не оставят без внимания.
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Эксперты объяснили тайну «дырявого озера» в Португалии5
10 фраз, которые не произнесет умный человек82
На поверхности Луны обнаружили колесо45
В вечной мерзлоте ученые нашли единорога6
Право первой ночи в Европе: как это было66
Видео
01:15
Ожившая легенда: танк «Т-34» в кино
Истории
05:11
На поверхности Луны обнаружили колесо
Безумный мир
01:57
Мальчик умеет хлопать в ладоши быстрее всех в мире
Безумный мир
01:33
«Улетный» прогноз погоды сделал мальчика звездой
Безумный мир
02:51
Концерт в пещере: в США построили экзотический зал
Места
10:08
Неадекват в трениках запрыгнул на лобовое стекло
Безумный мир
00:30
Работница фаст-фуда плюнула в еду клиента
Безумный мир
01:55
НЛО перестали скрываться: новый объект в небе США
Безумный мир
01:21
Загадочные «башни» в облаках над Флоридой
Безумный мир
01:00
Толстый кот остановил драку
Безумный мир
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение