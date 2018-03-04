Как делать крутые фотографии на iPhone

Индийский фотограф Сиддарта Джоши путешествует по миру и делает завораживающие снимки всего, что видит, на свой iPhone. С возможностями современных смартфонов каждый из нас может делать качественные снимки профессионального уровня, не нуждаясь в отдельной камере.

Вас всегда интересовало, как у тревел-блогеров, специализирующихся на фотосъемке, получается делать такие великолепные кадры? В этом посте мы собрали для вас 11 советов от профессионального фотографа — это очень простые трюки, позволяющие в полной мере раскрыть функционал камеры вашего айфона. Используйте эти подсказки и делайте такие же красочные и яркие снимки в путешествиях и в жизни. 1. Берите объекты в фокус

Это поможет вынести цвета на передний план и хорошо их зафиксировать. Портретный режим на iPhone X, 8 Plus и 7 Plus добавляет эффект глубины, позволяя остро сфокусировать объект съемки напротив приятно затуманенного заднего фона. Такую технику можно также использовать и на еде, и на природных пейзажах. А теперь, когда портретный режим доступен и на фронтальной камере iPhone X, с ним можно делать и качественные селфи.

После съемки кадра перейдите в раздел редактирования — там вы можете выбрать студийное, контурное или моносценическое подсвечивание. Эти эффекты позволят подсветить лицо, если оно в тени, или придать снимку драмы, создавая впечатление, будто портрет подсвечен в темноте. 2. Снимайте в «слоу-мо»

Одно из лучших применений замедленной видеосъемки — это на фестивале Холи в Индии. Всплески воды и яркий цветной порошок отлично захватываются при помощи этой функции. 3. Задействуйте мультисъемку

Еще один хороший трюк, помогающий захватить лучшие кадры, — это режим мультисъемки, при котором камера делает до 10 кадров в секунду. Позволяет вам гарантированно поймать несколько чистых и четких кадров и выбрать из них лучший. Отлично подходит, когда на камеру хочется снять какой-нибудь «экшен» или когда перед объективом просто много всего происходит в один момент. 4. Экспериментируйте с ракурсом

Не зацикливайтесь на одном уровне съемки — опробуйте съемку с новых углов: наклонитесь, прилягте на землю. Маленький размер мобильных устройств имеет преимущество гибкости. Особенно хорошо получаются отражения в лужах и разнообразные маленькие тени и отражения — со смартфоном вы можете близко подобраться к любому объекту под самыми разными углами. 5. Снимайте вслепую

Из снимков в слабо подсвеченных местах порой выходят самые драматичные кадры. На смартфонах с этим бывают сложности — может получиться хорошо выявленное, но шаткое изображение. Однако система оптической стабилизации на iPhone хорошо справляется с размытием кадра при недостаточном количестве света, даже если при съемке вы держите телефон в руках. 6. Never zoom

Правило каждого уважающего себя фотолюбителя — «never zoom»: не используйте увеличение даже под дулом пистолета. Когда вы используете функцию увеличения, растягивая изображение пальцами, — это лишь цифровое увеличение, и оно всегда очень сильно портит качество. К счастью, если нужен крупный план, на iPhone X, 8 Plus и 7 Plus есть двукратный оптический зум, который не испортит картинку. 7. Поддерживайте чистоту камеры

Не забывайте регулярно протирать пыль и убирать сухие капли с линзы. Многие об этом просто не думают, а ведь внешняя камера на вашем смартфоне тоже запыляется, из-за чего начинает смазывать снимки и заставляет вас думать, что качество камеры по каким-то странным причинам со временем стало ухудшаться. 8. Фотографируйте в RAW

Камера вашего смартфона автоматически конвертирует снимки в формат JPEG для хранения в галерее. Однако все камеры изначально работают в формате RAW во время производства кадра. Этот формат захватывает все данные изображения с сенсора, поэтому он во много раз превосходит JPEG в яркости, уровне детализации и выявлении снимка. К сожалению, использовать родную камеру смартфона в формате RAW невозможно, но для этого существует не одно приложение — самые популярные из них Snapseed, Lightroom и ProCamera. 9. Ловите свет

Задействуйте натуральное освещение, исходящее от объектов на улице, от фонарей и из окон. Убедитесь, что объект съемки всегда хорошо освещен. Можно даже иметь при себе дополнительный источник света, типа фонаря на смартфоне вашего приятеля. Стоит также заранее подготовиться, чтобы успеть сделать снимок к нужному часу, — например, против восхода солнца. 10. Ручной контроль

Забудьте о базовых настройках, задайте их вручную — попробуйте опустить чувствительность к свету и сделайте пару снимков на длинной выдержке. Таким образом вам удастся найти свой уникальный тон фотографии и даже развить собственный оригинальный стиль. 11. Две руки

Старайтесь по возможности держать телефон обеими руками — так вы не смоете фокус. Можете также снимать при помощи кнопок, регулирующих громкость, — так легче сохранить баланс. Для максимальной фиксации снимка можно выставить короткий таймер, чтобы успеть выровнять кадр.