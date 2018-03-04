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Котокупальник — изобретение для мытья питомцев
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Котокупальник — изобретение для мытья питомцев 

Рамблер 4 марта 2018
Фото: Youtube
До чего дошел прогресс: теперь можно помыть кота и не истекать при этом кровью из-за разодранных в клочья рук.
Российские умельцы изобрели специальный котокупальник. Устройство-сетка, куда легко помещается кот и с помощью специальных застежек закрепляется внутри. Такой мешок служит защитой от когтей питомца и делает его более покладистым.
youtube
Любители кошек встретили новый товар неоднозначно. Многие считают, что уж лучше кота мыть как можно реже, но делать это без использования подобных мешков. Иначе животное может затаить обиду и затем еще долго вымещать ее на хозяйских тапочках и простынях.
Но есть и те, кто уже протестировал изобретение в действии.
"Теперь у меня проблем с мойкой кота нет"
— пишет один из пользователей.
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