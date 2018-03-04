Котокупальник — изобретение для мытья питомцев

До чего дошел прогресс: теперь можно помыть кота и не истекать при этом кровью из-за разодранных в клочья рук.

Российские умельцы изобрели специальный котокупальник. Устройство-сетка, куда легко помещается кот и с помощью специальных застежек закрепляется внутри. Такой мешок служит защитой от когтей питомца и делает его более покладистым.

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Любители кошек встретили новый товар неоднозначно. Многие считают, что уж лучше кота мыть как можно реже, но делать это без использования подобных мешков. Иначе животное может затаить обиду и затем еще долго вымещать ее на хозяйских тапочках и простынях.

"Теперь у меня проблем с мойкой кота нет" Но есть и те, кто уже протестировал изобретение в действии.

— пишет один из пользователей.