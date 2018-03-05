Услышать всё: как правильно выбрать наушники

Sobesednik.ru выяснил, на что следует обращать внимание при выборе наушников.

Вам нужны наушники? Конечно, можно просто пойти в магазин и купить то, что попалось под руку. Если это дешевые наушники — то так и стоит сделать. Разницы между ними особой нет. Правда, может оказаться, что к музыке примешивается шипение или треск. Если вы хотите этого избежать и при этом не выкинуть деньги, а купить именно то, что будет наиболее удобно, стоит задуматься над следующими моментами.

Тип наушников

Наушники бывают накладные, держащиеся на дужке, и закрывающие уши поверх. Или вкладыши — небольшие «горошинки» на проводках, вкладывающиеся в уши. Что предпочесть?

— Накладные

Этот тип наушников стоит выбрать, если они нужны вам дома — например для прослушивания стереосистемы или просмотра фильмов. Они удобны, у них хорошее звучание. Такие наушники бывают беспроводными, что даст вам возможность, например, заниматься уборкой под любимую музыку, не раздражая соседей или домочадцев.

Накладные наушники бывают двух видов: закрытые и открытые. Закрытые облегают ухо полностью, и вы не слышите посторонних звуков. Открытые позволяют вам все же немного слышать, что творится вокруг. Правда, и окружающие будут в курсе того, что именно вы слушаете.

— Вкладыши

Такого звучания, как накладные, эти наушники никогда не дадут, но у них есть свои плюсы. Это очень легкие наушники, они занимают мало места, их удобно носить с собой. Лучше всего они подойдут для плейера или мобильного телефона. Они так же бывают разные — плоские горошинки, обтянутые мягким материалом, которые не заходят в ухо глубоко, или наушники с насадками-конусами из мягкой резины или силикона. Вторые более удобны, и насадку проще подобрать нужного размера.

Подключение

— Проводные

Понятно, что с проводными наушниками вы «привязаны» к объекту звучания, зато качество звука будет лучше.

— Беспроводные

Беспроводные подарят вам полную свободу передвижения, но в ущерб качеству. К тому же они значительно дороже. Они бывают двух видов: с передачей звука радиосигналом и инфракрасным сигналом. Качество звука лучше в инфракрасных, но зона передачи звука меньше, и на пути сигнала не должно быть препятствий.

Разъемы

Тут все просто, есть два типа разъемов — 3,5 мм (у большинства наушников), и 6,3 мм. Что покупать — зависит от разъема вашего музыкального устройства.

При покупке любые наушники нужно обязательно примерить.