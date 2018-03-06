Британка изобрела третий большой палец

Британская изобретательница создала шестой палец, который можно прикрепить к руке.

Проект Third Thumb стал выпускной работой Даниэль Клод в Университетском колледже Лондона. Этот протез, напечатанный на 3D-принтере, прикрепляется к руке и выполняет роль дополнительного большого пальца. У него достаточное количество степеней свободы и при определенной сноровке с ним можно играть на гитаре или выжимать сок из лимона. При этом выполнен он из электропроводных материалов, а значит, на него будут реагировать все сенсорные устройства.

Управление дополнительным пальцем осуществляется с помощью браслета с мотором, Bluetooth-передатчиков и сенсоров в ботинках. Нажатие на разные сенсоры позволяет выполнять разные движения.