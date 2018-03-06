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Британка изобрела третий большой палец
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Британка изобрела третий большой палец 

Рамблер 6 марта 2018
Британская изобретательница создала шестой палец, который можно прикрепить к руке.
Проект Third Thumb стал выпускной работой Даниэль Клод в Университетском колледже Лондона. Этот протез, напечатанный на 3D-принтере, прикрепляется к руке и выполняет роль дополнительного большого пальца. У него достаточное количество степеней свободы и при определенной сноровке с ним можно играть на гитаре или выжимать сок из лимона. При этом выполнен он из электропроводных материалов, а значит, на него будут реагировать все сенсорные устройства.
Управление дополнительным пальцем осуществляется с помощью браслета с мотором, Bluetooth-передатчиков и сенсоров в ботинках. Нажатие на разные сенсоры позволяет выполнять разные движения.
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