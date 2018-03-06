Apple выпустила фото-видео принтер размером с ладонь

Недавно Apple представила еще один интересный девайс LifePrint — мини-принтер, который легко поместится в кармане или небольшой сумке. Самый компактный размер — 20×30 сантиметров, но есть и модели побольше — 30×40 сантиметров.

Производители заявляют, что это принтер с дополненной реальностью, который мгновенно печатает фото и видео с iPhone. Благодаря уникальной технологии Hyperphoto принтер Lifeprint может печатать снимки из таких популярных приложений, как Snapchat, Vine, Twitter, Facebook, Instagram и других источников.

Через принтер можно публиковать фотографии в соцсети, ставить лайки и добавлять комментарии. По сути, устройство чем-то напоминает приложение Instagram, только с возможностью печати снимков.

Принтер представляет собой уже законченное устройство — в него не нужно заливать чернила или тонер. «Плёнка ZINK проста в использовании, а процесс печати безопасен для окружающей среды», сказано на сайте компании.

Единственное, что все-таки придется приобрести дополнительно — это дополнительные картриджи. В комплекте с принтером прилагается всего 10 штук, которых надолго не хватит.

Apple назвала новый гаджет «фото и видео принтер» неслучайно. Конечно, распечатать видео вы не сможете, но дополненная реальность сделает ваши снимки «живыми» благодаря аудио и видео.

Вы печатаете фотографию со специальной меткой и наводите на нее смартфон с загруженным приложением. Через экран iPhone теперь можно посмотреть «ожившую» фотографию.

Как мы уже сказали, устройство небольшое, буквально помещается на ладони. Вес принтера всего 286 г, поэтому его легко носить с собой.

Но и этого можно не делать. Так как устройство подключено к интернету, Вам достаточно отправить с iPhone нужную фотографию для печати, даже если принтер находится дома. К тому же заряда батареи LifePrint хватит всего на 20 снимков.

Устройство само по себе очень простое в использовании: загружаем картридж и печатаем. Для этого надо скачать приложение, с помощью которого мы и будем выбирать и подготавливать фотографии для печати.

Несмотря на маленький размер работает принтер довольно-таки шустро, и быстро выдает фотографии 7,5×5 см. Качество снимков не сравнится с полноформатной печатью, но этого и следовало ожидать.

Стоит принтер LifePrint в России от 11 990.00 pyб., согласно сайту Apple.