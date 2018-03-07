Ещё
Древнейшее послание в бутылке прибило к берегу
Далее:
Читайте также:
Ещё

Древнейшее послание в бутылке прибило к берегу 

Рамблер 7 марта 2018
Фото: Кадр из фильма «Пират Карибского моря»
В Австралии найдено самое древнее послание в бутылке. Отправлено оно было из Германии 132 года назад. Именно тогда бутылку выкинули за борт корабля, после чего она пропутешествовала к отдаленному австралийскому пляжу. Бутылку, почти полностью засыпанную песком, на острове Клин, что в 140 км от Перта, на днях обнаружила простая австралийская семья. Внутри стеклянной емкости находился плотно свернутый лист бумаги.
Записка была влажной, семья забрала ее домой, где высушила, после чего обнаружила на листе немецкие буквы. Сразу после этого они передали находку Западно-австралийскому музею для анализа.
Сообщение на бумаге гласило:
«Эта бутылка была брошена за борт 12 июня 1886 года на широте 32 ° 49' широты и 105 ° 25 ' С долготы.
От: корабля «Паула», порт: Эльсфлет, капитан: Д… [неразборчиво], на пути из Кардиффа в Макасар.
Просьба к нашедшему отправить послание в бутылке в германскую военно-морскую обсерваторию в Гамбурге или ближайшее консульство для возвращения в то же агентство после заполнения информации на обратной стороне».
WA Museum
Музей совместно с Федеральным морским и гидрографическим агентством Германии (BSH) и национальной метеорологической службой Федеративной Республики Германии (DWD) определили, что сообщение является подлинным. Более того, был найден оригинальный метеорологический журнал «Паулы», и там была запись от 12 июня 1886 года, сделанная капитаном, что с корабля в воду была сброшена бутылка. Дата и координаты точно соответствуют тем, которые указаны в сообщении сосуда.
Немецкие власти заявили, что бутылка была одной из тысяч брошенных за борт во время 69-летнего океанографического эксперимента по исследованию глобальных океанских течений и открытию более эффективных судоходных маршрутов.
Эксперименты проводились немецким ученым Георгом фон Ноймайером, который стал первым директором немецкой морской обсерватории в 1876 году и был ведущей фигурой в исследовании таких бутылок. Из всех сообщений, которые были отправлены по морю, 662 были возвращены в Гамбург — это всего около 10% от общего числа. Предыдущая заметка из этого цикла была найдена в 1934 году в Дании.
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Эксперты объяснили тайну «дырявого озера» в Португалии5
10 фраз, которые не произнесет умный человек82
На поверхности Луны обнаружили колесо45
В вечной мерзлоте ученые нашли единорога6
Право первой ночи в Европе: как это было66
Видео
01:15
Ожившая легенда: танк «Т-34» в кино
Истории
05:11
На поверхности Луны обнаружили колесо
Безумный мир
01:57
Мальчик умеет хлопать в ладоши быстрее всех в мире
Безумный мир
01:33
«Улетный» прогноз погоды сделал мальчика звездой
Безумный мир
02:51
Концерт в пещере: в США построили экзотический зал
Места
10:08
Неадекват в трениках запрыгнул на лобовое стекло
Безумный мир
00:30
Работница фаст-фуда плюнула в еду клиента
Безумный мир
01:55
НЛО перестали скрываться: новый объект в небе США
Безумный мир
01:21
Загадочные «башни» в облаках над Флоридой
Безумный мир
01:00
Толстый кот остановил драку
Безумный мир
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение