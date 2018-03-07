Древнейшее послание в бутылке прибило к берегу

В Австралии найдено самое древнее послание в бутылке. Отправлено оно было из Германии 132 года назад. Именно тогда бутылку выкинули за борт корабля, после чего она пропутешествовала к отдаленному австралийскому пляжу. Бутылку, почти полностью засыпанную песком, на острове Клин, что в 140 км от Перта, на днях обнаружила простая австралийская семья. Внутри стеклянной емкости находился плотно свернутый лист бумаги.

Записка была влажной, семья забрала ее домой, где высушила, после чего обнаружила на листе немецкие буквы. Сразу после этого они передали находку Западно-австралийскому музею для анализа.

Сообщение на бумаге гласило:

«Эта бутылка была брошена за борт 12 июня 1886 года на широте 32 ° 49' широты и 105 ° 25 ' С долготы.

От: корабля «Паула», порт: Эльсфлет, капитан: Д… [неразборчиво], на пути из Кардиффа в Макасар.

Просьба к нашедшему отправить послание в бутылке в германскую военно-морскую обсерваторию в Гамбурге или ближайшее консульство для возвращения в то же агентство после заполнения информации на обратной стороне».

WA Museum

Музей совместно с Федеральным морским и гидрографическим агентством Германии (BSH) и национальной метеорологической службой Федеративной Республики Германии (DWD) определили, что сообщение является подлинным. Более того, был найден оригинальный метеорологический журнал «Паулы», и там была запись от 12 июня 1886 года, сделанная капитаном, что с корабля в воду была сброшена бутылка. Дата и координаты точно соответствуют тем, которые указаны в сообщении сосуда.

Немецкие власти заявили, что бутылка была одной из тысяч брошенных за борт во время 69-летнего океанографического эксперимента по исследованию глобальных океанских течений и открытию более эффективных судоходных маршрутов.

Эксперименты проводились немецким ученым Георгом фон Ноймайером, который стал первым директором немецкой морской обсерватории в 1876 году и был ведущей фигурой в исследовании таких бутылок. Из всех сообщений, которые были отправлены по морю, 662 были возвращены в Гамбург — это всего около 10% от общего числа. Предыдущая заметка из этого цикла была найдена в 1934 году в Дании.