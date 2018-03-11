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Кровать-корабль из «Звездных войн»
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Кровать-корабль из «Звездных войн» 

Рамблер 11 марта 2018
Фото: imgur.com
На что готовы пойти родители, чтобы уговорить ребенка спать в собственной спальне?
Пара молодых родителей решила решить эту проблему кардинально: они построили для своего сына подвесную кровать в виде корабля "Тысячелетний сокол" из фильма "Звездные войны".
imgur.com
Внутри конструкции находится двуспальный матрас и система вентиляции. Также там хранятся световые мечи и другое оружие, которое всегда должно быть под рукой у пятилетнего джедая.
imgur.com
Но разместить весь корабль в одной комнате у родителей не получилось, поэтому они сделали лишь часть корабля, а оставшаяся конструкция нарисована на стене.
Но, согласитесь, выглядит все равно очень здорово.
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