Кровать-корабль из «Звездных войн»

На что готовы пойти родители, чтобы уговорить ребенка спать в собственной спальне?

Пара молодых родителей решила решить эту проблему кардинально: они построили для своего сына подвесную кровать в виде корабля "Тысячелетний сокол" из фильма "Звездные войны".

imgur.com

Внутри конструкции находится двуспальный матрас и система вентиляции. Также там хранятся световые мечи и другое оружие, которое всегда должно быть под рукой у пятилетнего джедая.

imgur.com

Но разместить весь корабль в одной комнате у родителей не получилось, поэтому они сделали лишь часть корабля, а оставшаяся конструкция нарисована на стене.

Но, согласитесь, выглядит все равно очень здорово.