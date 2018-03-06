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Фотовидеопринтер размером с ладонь поступил в продажу
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Фотовидеопринтер размером с ладонь поступил в продажу 

360tv.ru 6 марта 2018
Карманный фотовидеопринтер LifePrint появился в продаже. Он способен мгновенно распечатывать фото и видео с iPhone. Размеры его миниатюрной версии —20×30 сантиметров, размеры модели побольше — 30×40 сантиметров. Весит устройство всего 286 грамм. Об этом сообщил «Ридус».
По словам производителей, уникальная технология Hyperphoto позволяет принтеру Lifeprint печатать кадры из популярных приложений — Snapchat, Twitter, Vine, Instagram, Facebook и других. Также через новый принтер можно выкладывать фото в социальные сети, комментировать публикации и ставить лайки. В сущности, это похоже на приложение Instagram, только с возможностью печати изображений.
В Lifeprint не нужно заливать чернила или тонер, он печатает на пленке ZINK. Правда, в комплекте с устройством идут всего десять картриджей, поэтому придется покупать дополнительные.
Неслучайно новый гаджет получил название «фотовидеопринтер». Кроме всего прочего он способен «оживить» снимки аудио— и видеоэффектами. Для этого нужно напечатать изображение со специальной пометкой и навести на нее iPhone с соответствующим приложением. Таким образом, с помощью экрана смартфона можно будет посмотреть на «живой» снимок.
Несмотря на небольшие габариты Lifeprint, носить его с собой постоянно не нужно. Его можно подключить к Сети и отправить на печать нужное изображение с iPhone. В среднем батареи принтера хватает на 20 снимков. Размер фотографий, который может печать гаджет — 7,5×5 сантиметров.
По данным сайта Apple, в России цены на принтер LifePrint начинаются от 11 990 pyблей.
Специалисты Высшей школы энергетики KAIST создали источник питания, который может заряжаться до 100% за 30 секунд. Работа была опубликована на сайте научно‐технических новостей Phys.org.
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