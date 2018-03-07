Зарядить смартфон за 30 секунд: новые разработки корейцев

СУХУМ, 7 мар — Sputnik . Аккумулятор, способный полностью заряжаться за 30 секунд, и при этом сохраняющий заряд намного дольше обычного, создали специалисты из Кореи, сообщает портал 360°.

В ходе научной работы исследователи соединили волоконноподобные полимерные цепи с металлооксидными нанокатодами на поверхности графена. Площадь накопителя при этом значительно увеличилась, однако это позволяет сохранять заряд в батареи гораздо дольше обычного.

"Высокая емкость и повышенная стабильность отличают его (устройство — прим. ред.) от аналогов, поэтому мы уверены, что вскоре начнем производить подобные батареи в промышленных масштабах", — отметили специалисты.