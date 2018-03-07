SsangYong представил концепт перспективного электрокроссовера

Южнокорейский бренд SsangYong представил на Женевском моторшоу концепт электрического кроссовера под названием e-SIV. Этот автомобиль станет родоначальником новой генерации «паркетников» марки.

Аббревиатура e-SIV расшифровывается как Electronic Smart Interface Vehicle — электромобиль с «умным» интерфейсом. Именно таким бренд видит преемника модели Korando (в России — Actyon). Длина прототипа составляет 4 460 мм, ширина — 1 870 мм, а высота — 1 630 мм. Величина колёсной базы — 2 675 мм. В движение концепт приводится электромотором мощностью 187 л. с. (140 кВт), питающимся от аккумулятора на 61,5 кВтч. На одной зарядке машина способна преодолевать от 320 до 450 км при максимальной скорости 150 км/ч. Зарядить тяговый аккумулятор до 80% можно всего за 50 минут.

В салоне электрического кроссовера создана яркая и современная атмосфера. Основные органы управления всевозможными функциями сосредоточены на огромной информационной панели и центральной консоли. Автомобиль снабжён всеми мыслимыми и немыслимыми электронными помощниками и ворохом приятных опций. К примеру, технологией распознавания голоса на базе машинного обучения, автономной навигационной системой, датчиками и камерами, наделяющими модель функциями автономного вождения. Владелец автомобиля получит дистанционный доступ к ряду систем автомобиля — включению и выключению питания, кондиционеру, системе диагностики и так далее. Конвейерная версия e-SIV увидит свет в 2019 году.