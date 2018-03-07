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Coca-Cola выпустит первый алкогольный напиток
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Coca-Cola выпустит первый алкогольный напиток 

Рамблер 7 марта 2018
Фото: depositphotos.com
Coca-Cola решилась на запуск первой в своей истории линейки алкогольных напитков. Правда, напиток будет слабоалкогольный (от 3% до 8% алкоголя) и пока только в Японии.
Напиток "Чжухай", над разработкой которого уже хлопочут в компании, будет продаваться в банках, что тоже позволит ему вступить в конкурентную борьбу с пивом. Скорее всего в составе будут ароматизаторы, газировка и японский напиток сетю. Чаще всегда такие напитки выпускаются со вкусом фруктов или различных трав.
Так как напитки "Джухай" распространены только среди японского потребителя, вероятность выхода подобного продукта от Coca-Cola в других странах крайне мала.
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