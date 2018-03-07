Выход для тех, кто не может без смартфона в ванной 

Ни для кого уже не является новостью, что многие люди отрываются от телефона только на время сна. А иногда и забывают про сон из-за гаджетов. Но даже если и уснули, то проснутся точно от него и сразу в ручки — листать ленту. Одна беда — никак в душ с собой не прихватить, если вы конечно не фокусник и не из тех, кто будет лежать в ванной, не намочив руки, пока вода не станет холодной.
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