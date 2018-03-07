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Выход для тех, кто не может без смартфона в ванной
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Выход для тех, кто не может без смартфона в ванной 

Рамблер 7 марта 2018
Фото: Amazon
Ни для кого уже не является новостью, что многие люди отрываются от телефона только на время сна. А иногда и забывают про сон из-за гаджетов. Но даже если и уснули, то проснутся точно от него и сразу в ручки — листать ленту. Одна беда — никак в душ с собой не прихватить, если вы конечно не фокусник и не из тех, кто будет лежать в ванной, не намочив руки, пока вода не станет холодной.
Так вот, ликуйте, господа! Интернет-магазин Amazon предлагает нам совсем никогда не расставаться со смартфоном, купив новый девайс Screenholder. Это пластиковые кармашки под вам мобильный или планшет, которые позволят вам наслаждаться любимым фильмом или, например, клипом прямо в процессе мытья. Они герметичны и крепятся на стену или на занавеску в ванной.
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