Робот-гироскутер появится в продаже этой весной

Миниатюрный и весьма очаровательный робот-гироскутер Loomo от Segway обзавёлся собственной страничкой на Indiegogo и обещает поступить в продажу уже этой весной — отгрузка первых партий планируется на май 2018 года.

Loomo — не обычный гироскутер, это полноценный робот, работающий на ИИ-платформе. На нём можно ездить, но это не единственная его функция. Он способен реагировать на команды, умеет распознавать лица, силуэты и знает команду «за мной», поэтому если надоело ездить, можно пойти пешком, скомандовав Loomo не отставать и самостоятельно следовать за вами. Разработчики программного обеспечения сотрудничали с создателями автопилота для BMW, поэтому робогироскутер умеет и самостоятельно «парковаться» на своё место.

Малыш может ездить на скорости до 10 километров в час и сможет пригодиться для выполнения различных задач. Например, его можно заставить поработать разносчиком флаеров или видеоплеером.

Как и большинство «умных» вещей, Loomo имеет собственное приложение, позволяющее с помощью смартфона перемещать робота, задавая ему маршрут, наблюдать за миром его глазами, озвучивать введённые в приложение фразы, следить за людьми, а ещё снимать с помощью робота фото и видео. Кроме того, разработчики сообщают, что выпустят отдельно SDK для Android, поэтому все желающие смогут самостоятельно наделить робота новыми возможностями и трюками, а заодно и подтянуть навыки программирования.

Пока ещё Loomo можно купить за 1299 долларов — столько заплатят за него «ранние пташки», успевшие купить роботов из первой партии. Для всех остальных цена будет начинаться от 1799 долларов.

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