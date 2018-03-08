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Facebook запатентовал робота с системой телеприсутствия
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Facebook запатентовал робота с системой телеприсутствия 

Мир24 8 марта 2018
Фото: Мир24
Трехколесная машина способна фиксировать все, что происходит вокруг.
Искусственный интеллект
Выгодный бизнес или угроза человечеству?
Из материалов документа следует, что аппарат имеет два больших боковых и одно маленькое колесо посередине. На длинной стойке, берущей начало из корпуса машины, расположен дисплей и целый комплекс устройств для гаджетов. Среди них — камеры, динамики и микрофоны. С помощью этих приборов робот сможет передавать все, что «видит и слышит».
Большую часть функционала робота в компании пока не разглашают. Однако известно, что робот, в зависимости от ситуации, сможет ездить на двух или трех колесах благодаря системе балансировки. Его задачей, вероятно, будет следование за хозяином и трансляция происходящего с ним по видеосвязи.
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