Facebook запатентовал робота с системой телеприсутствия

Трехколесная машина способна фиксировать все, что происходит вокруг.

Искусственный интеллект

Выгодный бизнес или угроза человечеству?

Из материалов документа следует, что аппарат имеет два больших боковых и одно маленькое колесо посередине. На длинной стойке, берущей начало из корпуса машины, расположен дисплей и целый комплекс устройств для гаджетов. Среди них — камеры, динамики и микрофоны. С помощью этих приборов робот сможет передавать все, что «видит и слышит».

Большую часть функционала робота в компании пока не разглашают. Однако известно, что робот, в зависимости от ситуации, сможет ездить на двух или трех колесах благодаря системе балансировки. Его задачей, вероятно, будет следование за хозяином и трансляция происходящего с ним по видеосвязи.

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