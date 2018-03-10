КГБ против ЦРУ: хитроумные шпионские устройства

1/20 Агенты-женщины могли пудрить нос, в это время изучая секретные кодовые фразы, написанные прямо на зеркале их пудреницы. Надписи были видны лишь под определенным углом. Фото: DNPmag

2/20 Компас, собиравшийся всего лишь из пары пуговиц, помогал агентам найти путь к границе. Вращаясь на иголке, одна из пуговиц указывала на север (две точки) или на юг (одна точка). Фото: DNPmag

3/20 Еще один мини-тайник производства КГБ 50-х. Такие запонки позволяли без проблем провозить микроснимки или микрофильмы через границу. Фото: DNPmag

4/20 Это был лишь один из трех возможных дизайнов для микрокамер, разработанных ЦРУ в конце 70-х. Один из таких использовал завербованный ЦРУ в 70-х советский дипломат Огородник. Перед тем, как его задержало КГБ, он успел передать сотни секретных документов. Он покончил с собой, раскусив ампулу с ядом. Фото: DNPmag

5/20 Впервые камеры для съемки расположения войск и военных объектов начали широко использоваться в ходе Первой мировой войны. Разведчики таким образом смогли изучать вражеские вооружения и рисовать точные карты. Но как доставить камеру на вражескую территорию без угрозы для жизни? С помощью голубей. Фото: DNPmag

6/20 Еще один хитрый девайс военного времени. Граната, замаскированная под солдатскую фляжку, была создана американской военной разведкой и использовалась группами сопротивления в тылу врага для диверсий в лагерях. Фото: DNPmag

7/20 Этот кусок угля, сделанный американской разведкой в 40-х годах, содержал вещества, которые приводили ко взрыву при контакте с огнем. Набор для камуфляжа был нужен агенту, чтобы замаскировать уголь под цвет местного угля. Фото: DNPmag

8/20 Камера Штайнека — продукт послевоенной Германии — позволяла агентам делать снимки во время того, как они якобы смотрят на часы. На самом деле, не самое простое занятие, учитывая отсутствие видоискателя. Камера могла сделать восемь снимков за раз. Фото: DNPmag

9/20 Выбирая между смертью и пытками, пойманный шпион в 70-х мог надкусить кончик дужки этих сделанных ЦРУ очков и проглотить ампулу с цианидом. Фото: DNPmag

10/20 Сделанная британскими спецслужбами во время Второй мировой войны эта трубка могла стрелять маленькими пулями, способными убить человека с близкого расстояния. Выстрел производился путем поворота чашки при неподвижной рукоятке. Фото: DNPmag

11/20 Изобретение принадлежит американскому ВМФ периода Второй мировой. Пистолет позволял агенту поразить врага, даже не снимая перчаток. Выстрел производился в упор, когда поршень на дуле прижимался к телу жертвы. Фото: DNPmag

12/20 Сотрудникам дипмиссий вещи доставлялись из-за океана, и секретные службы Румынии перехватывали почтовые посылки и устанавливали жучки и передатчики в каблук, чтобы слышать переговоры дипломатов. Даже регулярные проверки дипломатических кабинетов на жучки не могли обнаружить эту прослушку. Фото: DNPmag

13/20 Такое же оружие использовал сотрудник КГБ Богдан Сташинский, чтобы убить украинских диссидентов в Германии в 1957 и 1959 годах. Ружье, которое Сташинский спрятал в газетном свертке, выпускало водород из цианидовой капсулы прямо в лицо жертв, что приводило к остановке сердца. Фото: DNPmag

14/20 В случае, если операция «свидание» пойдет не так, как задумывалось, эта стреляющая помада КГБ эпохи холодной войны обеспечит поцелуй смерти одним 4,5-миллиметровым патроном. Фото: DNPmag

15/20 Этот радиопередатчик из де**ма, выпущенный ЦРУ в районе 1970 года, на самом деле был наводящим маячком, передававшим сигнал пилотам, которые разведывали местность или сбрасывали бомбы. Фото: DNPmag

16/20 Этот зонт, сделанный КГБ, может как защищать от дождя, так и стрелять ядовитыми пулями. Похожее приспособление использовалось для убийства болгарского диссидента Георгия Маркова на улицах Лондона в 1978 году. Фото: DNPmag

17/20 На самом деле, еще не понятно, что хуже — когда тебя поймает вражеская сторона или когда колпачок этого ректального «Набора Гудини» для высвобождения внезапно откроется внутри шпионского тела. Экспонат был выпущен ЦРУ в 60-х. Фото: DNPmag

18/20 В начале 70-х сотрудники ЦРУ поместили жучки в специально сделанный для этого пень, который установили в одном из подмосковных лесов, чтобы перехватывать данные с радаров ракетных систем. Перехваченные сигналы передавались на пролетавшие над территорией спутники, которые уже доставляли сигналы в США. Фото: DNPmag

19/20 Выпущенная советскими спецслужбами еще в 50-х эта полая изнутри монета вмещала в себя микрофотоснимки и микрофильмы. Открывалась она с помощью иглы, которую нужно было вставить в отверстие на поверхности монеты. Фото: DNPmag