Механический кот притворяется настоящим

Команда энтузиастов разрабатывает программируемых и высокоманевренных четвероногих роботов. Их создания — компактные и дешевые бионические роботы, которые имитируют поведение млекопитающих и реагируют на то, что происходит вокруг.

Роботы создаются на платформах Arduino и Raspberry Pi, программируются на языках C и Python, имеют тактильный и инфракрасный сенсоры, поддерживают Bluetooth, WiFi, и также голосовой и визуальный интерфейсы. Новаторские мягкие соединения уменьшают износ и увеличивают продолжительность жизни оборудования.

За последние 1,5 года были сделаны две линейки рабочих прототипов. Model Mini — это автономный робот на Arduino. Он имеет все навыки для ходьбы и настройки на микроконтроллере стоимостью $2. Это также самый легкий и быстрый четвероногий робот с восемью степенями свободы.

ModelB оснащается большим количеством датчиков и модернизированным модулем движения. Этот робот имеет Raspberry Pi в качестве мозга, принимающего решения и взаимодействующего с Arduino. Он гораздо более реалистичный и эмоциональный.

Долгосрочная цель проекта состоит в том, чтобы сделать ModelB полноценным обучаемым роботом со всеми повадками домашнего животного и искусственным интеллектом. Открытый исходный код также дает неограниченные возможности для сторонних разработчиков. Это видео демонстрирует этапы развития роботизированной кошки:

Сейчас Petoi: OpenCat патентуется. Один из разработчиков Ронгжонг Ли сообщает, что скоро будет сформирован стартап, и от краудфандинговой поддержки будет зависеть то, как быстро роботизированная кошка появится в продаже.