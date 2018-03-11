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Создано приложение, измеряющее давление
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Создано приложение, измеряющее давление 

Рамблер 11 марта 2018
Фото: depositphotos.com
Теперь измерить артериальное давление можно с помощью смартфона.
Для этого достаточно установить специальное приложение и просто прижать палец к гаджету.
Такое приложение разработали специалисты из Мичиганского университета. Работает оно так: в специальный чехол встроена трехмерная печать с оптическим датчиком; давление измеряется, когда владелец смартфона нажимает на корпус; информация считывается и передается в приложение.
Ученые провели эксперимент, в котором участвовали 30 человек, и в 90% случаев артериальное давление было определено верно.
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