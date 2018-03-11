Создано приложение, измеряющее давление

Теперь измерить артериальное давление можно с помощью смартфона.

Для этого достаточно установить специальное приложение и просто прижать палец к гаджету.

Такое приложение разработали специалисты из Мичиганского университета. Работает оно так: в специальный чехол встроена трехмерная печать с оптическим датчиком; давление измеряется, когда владелец смартфона нажимает на корпус; информация считывается и передается в приложение.

Ученые провели эксперимент, в котором участвовали 30 человек, и в 90% случаев артериальное давление было определено верно.